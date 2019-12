Staatsbad Brückenau vor 19 Stunden

Konzert

Heiteres im Advent

Ein Konzert mit dem Duo Califragilis findet am Montag, 23. Dezember ab 19.30 Uhr in der Bar des Regena Gesundheitsresort und Spa in Bad Brückenau statt. Die Besucher erwartet Besinnliches und Heiteres...