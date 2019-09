Heiteres auf der Orgel mit Giulia Biagetti

"Die heitere Orgel" lautet der Titel des siebten Orgelabends innerhalb des 31. Bad Kissinger Orgelzyklus am Sonntag, 8. September, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche. Zu Gast ist die italienische Konzertorganistin Giulia Biagetti aus Lucca. Biagetti studierte an den Musikhochschulen in Lucca und Ferrara Klavier und Orgel. Seit 1996 ist sie Titularorganistin an der Kathedrale in Lucca und Orgeldozentin an verschiedenen Konservatorien. Zahlreiche Konzerttourneen führten sie in viele Länder Europas zu großen internationalen Orgelfestivals. Bei ihrem Konzert in Bad Kissingen dürfen sich die Zuhörer auf ein beschwingtes Programm mit Werken von James C. Pardini (Amazing Grace), Hans-André Stamm (Rondo alla latina, Toccata celtica), Pietro Alessandro Yon (Concert Study), Denis Bédard (Suite) und René Louis Becker (Sonata) freuen. Karten für das Konzert gibt es an der Abendkasse ab etwa 19 Uhr. Foto: Mauro Biagetti