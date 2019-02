Nach über dreieinhalb gemeinsamen Jahrzehnten von Volker Heißmann und Martin Rassau ist die Zeit endlich reif für ein Programm, wie es noch keines zuvor gab: "Wenn der Vorhang zwei Mal fällt" ist eine furiose Zwei-Mann-Show über die Bretter, die nicht nur für Heißmann und Rassau die Welt bedeuten, heißt es in einer Pressemitteilung der Konzertagentur Friedrich zur Ankündigung der Veranstaltung mit Heißmann und Rassau am Mittwoch, 26. Juni, um 19.30 Uhr im Kongresshaus Rosengarten. Das Publikum kann Frankens beliebteste Komödianten in einer hinreißend witzigen Liebeserklärung ans Theater erleben. Die zwei begnadeten Verwandlungskünstler stürzen sich dabei in unglaubliche Anekdoten, spannende Erlebnisse sowie absurde Abenteuer vor, hinter, über und manchmal auch unter der Bühne. Brandneue Sketche und Klassiker aus den Anfangsjahren sind ebenso mit dabei wie die Kult-Witwen "Waltraud & Mariechen", die natürlich nicht fehlen dürfen, wenn's einen vergnüglichen Abend lang rund ums große Theater und kleine Dramen (oder umgekehrt) geht.

Karten gibt es in der Tageblatt-Geschäftsstelle, Hindenburgstraße 3 a, in Coburg, auf www.tickets.inFranken.de oder über die kostenlose Tickethotline 0800/9009100. red