Heißmann kann auch anders

Waltraud und Mariechen hat man vielleicht ganz automatisch im Hinterkopf. Doch steht etwas anderes im Vordergrund, wenn der Entertainer und Kabarettist Volker Heißmann als praktizierender Christ mit seinem Programm "Introitus interruptus" in der Höchstadter Stadtpfarrkirche auftritt. Am Sonntag, 29. April, um 19.30 Uhr (Einlass in die Kirche zur freien Platzwahl ab 19 Uhr) beginnt die Vorstellung. Volker Heißmann wird die Freude des Glaubens mit heiter-besinnlichen Worten und Gesängen zum Ausdruck bringen. Er wird dabei vom Pavel Sandorf Ensemble begleitet, bekannt vom Veitshöchheimer Frankenfasching. Karten gibt es im Vorverkauf in der Sparkasse Höchstadt. Foto: privat