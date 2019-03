Heißhunger auf Pizza: Feuerwehreinsatz

Der Heißhunger eines 28-Jährigen hat am frühen Freitagmorgen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Der Mann war während des Aufbackens einer Tiefkühlpizza in seiner Wohnung am Heinrich-Weber-Platz eingeschlafen. Es kam zu einer Rauchentwicklung durch das verbrannte Kochgut und der Rauchmelder löste aus. Ein Nachbar nahm den Alarm wahr und verständigte die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr evakuierte zunächst das Gebäude, konnte jedoch nach kurzer Zeit Entwarnung geben. Außer einer verkohlten Pizza und eines verrußten Backofens entstand kein Schaden. Auch die Bewohner blieben glücklicherweise unverletzt. Gegen den hungrigen Mann leitete die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt jedoch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die Vorschriften zur Verhütung von Bränden ein. Wer hat den Unfall beobachtet? Im Zuge der Ermittlungen zum Ablauf eines Verkehrsunfalls vom 26. Februar auf dem Berliner Ring sucht die Polizei weiterhin Zeugen. Kurz nach 19.30 Uhr kam es an diesem Dienstag auf der Einmündung Berliner Ring/Münchner Ring zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Personen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 bei der Bamberger Polizei zu melden. Radfahrer nach Kollision im Krankenhaus Mit leichten Verletzung wurde am Donnerstagmorgen nach einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bug ein Fahrradfahrer ins Krankenhaus gebracht. Gegen 7 Uhr war ein 20 Jahre alter Fahrer eines VW Fox die Bamberger Straße entlanggefahren. An der Kreuzung zur Buger Straße wollte der Verkehrsteilnehmer nach rechts abbiegen. Hierbei übersah der Mann den in der Buger Straße auf dem Radweg befindlichen Fahrradfahrer. Gegen den Unfallverursacher laufen nun Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Gelbörsendieb langt in Umkleidekabine zu Geldbörsen waren das Ziel eines bislang Unbekannten am Donnerstagnachmittag in der Georgendamm-Sporthalle. Zwischen 14 und 15 Uhr befand sich eine Gruppe in der Sporthalle. Diesen Umstand nutzte augenscheinlich der Täter, um in die unversperrte Umkleidekabine einzudringen und die Sporttaschen zu durchsuchen. Aus diesen nahm der Dieb insgesamt fünf Geldbörsen und verschwand mit seiner Beute im Wert eines dreistelligen Eurobetrags unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen. pol