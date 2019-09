Heißgelaufener Computer löst Alarm aus

Ein ausgelöster Rauchmelder sorgte am Dienstag um 13 Uhr für einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr in einem Mehrfamilienhaus im Baltenweg in Coburg. Aufmerksame Nachbarn meldeten das Warngeräusch des Rauchmelders über Notruf bei der Integrierten Leitstelle. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort roch es in der Wohnung verschmort. Grund für die Rauchentwicklung war ein eingeschalteter Computer in der Wohnung. Der Rechner war offensichtlich heiß gelaufen und hatte begonnen, zu dampfen. Die Feuerwehr steckte den Computer ab und stellte ihn zum Auslüften auf den Balkon. Sachschaden oder Personenschaden sind durch den verschmorten Computer nicht entstanden .