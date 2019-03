Heißes Eisen?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 28. März 2019 ist EISENHEIM.

Der Markt Eisenheim befindet sich im unterfränkischen Landkreis Würzburg und ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft Estenfeld. Das Marktrecht liegt eigentlich nur beim Ort Obereisenheim, der deshalb - im Gegensatz zu Untereisenheim - einen Marktplatz hat. Eisenheim ist geprägt vom Weinbau, schönen Ortskernen, einem touristischen Umfeld und damit verbunden einem hohen Wohn- und Freizeitwert. Von März bis in den Herbst besticht Eisenheim mit einer Reihe von Veranstaltungen und Festen. In den vielen ortsansäßigen Heckenwirtschaften lässt es sich feiern und die fränkische Lebensart genießen. Nicht umsonst wurde Eisenheim 2018 als Genussort ausgezeichnet.

Gewinner

Diese Woche haben 12 Personen auf der gemeinde.inFranken.de Facebookseite fleißig gerätselt. Wir freuen uns sehr über eure Lösungen!

Unter den korrekten Antworten wurde der Gewinner ausgelost: Nutzerin "Hildegard Brasch" hat die gemeinde.inFranken.de -Einkaufstasche gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an j.seitz@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)

Für alle, die diese Woche leider nicht gewonnen haben: Nächste Woche wird wieder gerätselt! Wir freuen uns schon! :)