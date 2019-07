Der Fränkische Theatersommer gastiert am Donnerstag in Rödental. In der Domäne Oeslau steht das Stück "Heiße Zeiten" auf dem Programm. Unter der Regie von Theatersommer-Intendant Jan Burdinski spielen Melanie Day, Sibylle Mantau, Gitti Rüsing, Stefanie Rüdell und Anna-Prisca Burwitz. Tickets im Vorverkauf (Telefon 09563/9625) kosten 22 Euro, an der Abendkasse 24 Euro (ermäßigt: 19 Euro). red