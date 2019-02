Heiße Rhythmen beim Karibikfasching

Höchsttemperaturen im E-Werk: Am Faschingssamstag, 2. März, ist wieder Karibik-Feeling in Erlangen angesagt. Mit Samba-Kapelle, Samba-Tänzern, Strandbar und DJs auf drei Areas ist Partyspaß garantiert. Mit Sand im Schuh statt Schnee am Stiefel feiert Erlangen den legendären Karibikfasching. Wie immer verwandelt sich das E-Werk mit viel lateinamerikanischem Temperament in den heißesten Partytempel östlich von Havanna. Los geht's um 21 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. red