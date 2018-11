Heiße Musik im Hallenbad

Am morgigen Freitag findet das Disco-Schwimmen im Hallenbad Michelau statt. Von 17.30 bis 21 Uhr können neben dem Genuss von Discomusik mit entsprechenden Lichteffekten bei Geschicklichkeits- und Quizspielen attraktive Preise gewonnen werden. Von 20 bis 20.45 Uhr besteht die Möglichkeit, beim Schnuppertauchen erste Erfahrungen mit einem Tauchgerät in der Unterwasserwelt zu sammeln. An beiden Tagen ist das Hallenbad bereits ab 16 Uhr geöffnet. red