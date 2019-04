Heiße Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus

Am Montagmorgen um 6 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr verständigt, dass in einer Wohnung in der Wunderburg der Rauchmelder Alarm ausgelöst hatte. In der verrauchten Wohnung trafen die Einsatzkräfte einen stark alkoholisierten Mann an, der eingeschlafen war. Grund für den Rauch war eine eingeölte Bratpfanne, die der 31-Jährige zuvor auf die heiße Herdplatte gestellt hatte. Der Mann musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Auffahrunfall Zeugen gesucht Am Montag kam es gegen 16.40 Uhr im Bereich Forchheimer Straße/Münchner Ring zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht. Der Fahrer eines dunklen Audi wechselte während des Abbiegens auf den Münchner Ring vom linken auf den rechten Fahrstreifen, weshalb ein nachfolgender Golf-Fahrer seinen Wagen stark abbremsen musste. Dies wiederum erkannte eine dahinter fahrende Ford-Fahrerin zu spät und fuhr in dessen Heck. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Der Unfallverursacher und der Fahrer des dunklen Audi entfernten sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210. pol