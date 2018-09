Heiße Eisen und flexible Flechtarbeiten

Der Schmied zählt nicht nur seit Jahrhunderten zu den traditionsreichen Berufen, sondern hatte auch in der Mythologie der Völker ein besonderes Gewicht. Deshalb war es verständlich, dass im Rahmen des Jugend-Sommer-Ferienprogramms vor allem die Buben selbst gerne einmal schmieden wollten.

Etliche Utensilien, sei es aus den neuen Bundesländern, dem Fichtelgebirge und seiner Nachbarschaft in Altenkunstadt, hat Gerhard Kunze zusammengetragen. Nachdem ihm dieses Hobby, das Schmieden von Eisen, selbst viel Freude bereitet, ließ er auch Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Jugend-Sommer-Ferienprogramms einmal daran teilhaben. Sie fanden sich voller Tatendrang bei ihm ein und zunächst musste natürlich auf der Esse das Feuer entzündet werden.

Die Jungs merkten es dabei sehr bald, dass es nicht damit getan ist, wenn die Flammen lodern, sondern ein derartiges Feuer schon eine Wärme von rund 1000 Grad entwickeln muss, um überhaupt ein Eisen schmieden zu können.

Bevor die jungen Schmiede beginnen durften, erhielten sie zunächst einmal Informationen, worauf bei einem Werkstück zu achten ist und wie vor allen Dingen auch der Hammer zu halten und zu führen ist.

Dann erhielt jeder ein Stück Eisen und durfte es zum Glühen bringen. Mehrere Ambosse standen dabei bereit und so konnten die "Handwerker" dann das Eisen schmieden, solange es heiß war.

Was sich dabei mit einfachen Mitteln verwirklichen lässt, allerdings noch keine Kunstwerke, dies führte Gerhard Kunze allen vor Augen. Und so konnte der aufmerksame Betrachter am Gartentor bald eine Schlange entdecken, die sich, nachdem sie entsprechend bearbeitet war, um das Drahtgeflecht schlängelt. Alle kleinen "Schmiede" durften ihre Kunstwerke nach diesem schweißtreibenden Nachmittag, es waren dies Gabel, Messer, etc. dann auch mit nach Hause nehmen.

In Burkheim hatte sich auch diesmal die Gemeinderätin und Korbmachermeisterin Walburga Kraus bereit erklärt, für die Kinder einen Korbflechtkurs abzuhalten. Waren es zuvor beim Schmieden vor allem die Jungs, so fand das Flechten insbesondere bei den Mädchen, ja sogar ihren Eltern und Angehörigen, viel Anklang.

Alle lernten dabei kennen, dass das Korbmacherhandwerk zu den ältesten Handwerken auf der Welt zählt und nach wie vor hierbei mit den einfachsten Werkzeugen, vor allem jedoch den Händen, gearbeitet wird.

Die Grundstoffe bilden dabei die Weiden, der Holzspan und das Peddigrohr, also natürliche und umweltfreundliche Bestandteile. Danach ging es an die Arbeit, und nachdem Walburga Kraus schon "vorgearbeitet" hatte, also einen runden Boden mit senkrechten Streben versehen hatte, war es klar, dass am Ende ein Papierkorb entstehen würde.

Die Korbmachermeisterin entschied sich jedoch, den Mädchen hierfür nicht die eher harten Weiden an die Hand zu geben, sondern das dünnere und das für Kinderhände besser geeignete Peddigrohr zu wählen. Nachdem dieses im Wasserbad etwas geschmeidiger geworden war, begann die ganze Aktion. Die kleinen Korbflechterinnen und Korbflechter kamen dabei zügig voran und nachdem die Konturen des Papierkorbs immer deutlicher wurden, wählten sie zwischendurch eines der gefärbten Peddigrohre aus, um ihrem kleinen Werk auch das entsprechende farbliche Design zu verleihen.

Am Ende des Korbflechtkurses blickten alle auf ihre gelungene Arbeit, den formschönen Papierkorb. Dieter Raduiej