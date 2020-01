Heiße Diskussion um das Einvernehmen zu einem Bauantrag

Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens für einen Bauantrag hat bei der jüngsten Stadtratssitzung für einige Diskussionen gesorgt.

Schon zu Beginn, als Bürgermeister Helmut Blank (CSU) nachfragte, ob es Änderungswünsche an der Tagesordnung gebe, hatte 2. Bürgermeister Andreas Trägner (Freie Wähler) angemerkt, ob dieser Punkt in Abstimmung mit dem Kleinwenkheimer Ortsreferenten Ralf Verholen (Freie Wähler) nicht vertagt werden sollte. Es gehe nicht ums vertagen, meinte der Bürgermeister. Er werde etwas dazu sagen, wenn der Punkt behandelt wird.

Dem Stadtrat lag ein Bauantrag über den Neubau einer landwirtschaftlichen Gerätehalle in Kleinwenkheim vor. Sie soll 15,5 Meter lang, 8,5 Meter breit und 7,15 Meter hoch werden. Ralf Verholen, der bei der Sitzung am Dienstag nicht anwesend sein konnte, habe ihn gebeten, sich die Sachlage vor Ort anzuschauen, so der Bürgermeister. Er verlas ein Schreiben eines Nachbarn des Bauwerbers, das kurz vor der Sitzung an die Stadträte verteilt worden war.

Nachbar nicht einverstanden

Der Nachbar macht darin deutlich, dass er mit dem Vorhaben nicht einverstanden ist. "Die landwirtschaftliche Halle würde mir sowohl das Sonnenlicht, als auch die Aussicht nehmen, schreibt er. Aufgrund der Grundstücksgröße habe der Bauwerber die Möglichkeit, die Halle zu errichten, ohne dass dies störend für den Nachbarn wäre. Außerdem sei es fraglich, ob dem Bau eines landwirtschaftlichen Gebäudes zugestimmt werden sollte, wenn es gar keine Landwirtschaft gibt.

Bei einem Gespräch vor Ort habe sich herausgestellt, dass der Nachbar vor allem ein Problem mit der Höhe der geplanten Halle hat, informierte der Bürgermeister. Der Bauwerber habe dargelegt, warum er diese Höhe brauche. Auf der Sitzungsvorlage stand geschrieben: "Die Nachbarunterschriften liegen vor." Diese seien nicht vollständig, sagte der Bürgermeister. Die eine Nachbarunterschrift fehle, korrigierte er. Die Verwaltung habe sich an das Landratsamt Bad Kissingen gewandt, das für die Genehmigung zuständig ist. Die Auskunft: Der Bauantrag sei absolut einwandfrei es spreche nichts gegen eine Genehmigung, so der Bürgermeister. Warum solle er also die Behandlung eines Bauantrags zurückstellen, wenn er rechtens sei.

Noch einmal reden

Rosina Eckert (Forum aktiv) fand es trotzdem besser, wenn im Sinne einer guten Nachbarschaft noch einmal das Gespräch besonders wegen der Höhe der Halle gesucht wird. "Das habe ich getan", sagte der Bürgermeister.

2. Bürgermeister Andreas Trägner (Freie Wähler) bemängelte die nicht korrekte Sitzungsvorlage und das Schreiben des Nachbarn. "Ich tue mir schwer, dem zuzustimmen." Er sprach von einer massiven Änderung der Vorlage wegen der Nachbarunterschriften. Das habe er doch gesagt und sich entschuldigt, meinte der Bürgermeister.

Leo Pfennig (Freie Wähler) hakte bezüglich des Schreibens vom Nachbarn nach. Das sei an den Stadtrat gerichtet und müsse dem auch vorgelegt werden. "Es ist nicht das erste Mal, dass Sie an den Stadtrat adressierte Schreiben nicht vorlegen", bemängelte er. Helmut Blank entgegnete, dass es ausreiche, wenn er so ein Schreiben vorlese, außerdem sei das Schreiben ja ausgeteilt worden. Man spüre, dass der Wahlkampf begonnen habe.

Klaus Schebler (Neue Wege) meinte, dass es kein Recht auf Sonne gebe. Wenn der Bauantrag rechtens sei, müsse man ihm ganz einfach nur zustimmen. Die Nachbarunterschriften seien ohnehin nicht zwingend nötig, ergänzte der Bürgermeister. Mit zwölf zu sechs Stimmen segneten die Stadträte schließlich das Vorhaben ab.

Erst nachgefragt

"Der Bürgermeister hat uns wieder wie Querulanten aussehen lassen", bemängelte Leo Pfennig gegenüber unserer Zeitung. Denn es sei vorher vereinbart gewesen, dass dieser Punkt zurückgestellt wird. Er verwies noch einmal auf die Sitzungsvorlage, nach der die Unterschriften vorliegen.

Erst nachdem er zum Bürgermeister gegangen sei und ihn gefragt hatte, ob es ein Schreiben eines Nachbarn gebe, sei dieser Brief kopiert und ausgeteilt worden. "Deshalb habe ich auch so wütend im Stadtrat reagiert", so Leo Pfennig.

Helmut Blank verwies auf die Auskunft aus dem Landratsamt, dass der Bauantrag rechtlich einwandfrei sei. Er hatte schon zuvor gewarnt: Sollte der Stadtrat das gemeindliche Einvernehmen nicht erteilen, werde das Landratsamt dieses einfach ersetzen.