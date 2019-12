Heiratsantrag auf der Wache

Der Abend des zweiten Weihnachtsfeiertags endete für einen 31-jährigen Kulmbacher in der Justizvollzugsanstalt. Zuvor erhielt er von seiner Freundin aber noch einen einmaligen Liebesbeweis. Gegen 20 Uhr war einer Passantin in der Kronacher Straße ein lautstarkes Pärchen aufgefallen. Als eine Polizeistreife eintraf, suchte der männliche Teil des Duos unvermittelt das Weite. Die 29-jährige Kulmbacherin äußerte nachdrücklich, dass es zu keinen Straftaten gekommen sei, für die Flucht ihres Begleiter hatte sie aber keine Erklärung. Den Ordnungshütern ließ die Sache keine Ruhe, und auch die Passantin kam ihnen 30 Minuten später nochmals zur Hilfe. Sie hatte den Mann ebenfalls weglaufen sehen und ihn später in der E.-C.-Baumann-Straße wiederentdeckt.

Beim zweiten Versuch der Kontaktaufnahme gab der 31-jährige wieder Fersengeld, jedoch ließen sich zwei spurtstarke Beamte nicht abschütteln. In der Lichtenfelser Straße hatte der Wettlauf ein Ende. Schnell war klar, warum der Mann kein Interesse am Kontakt zur Polizei hatte: Er wurde mit zwei Haftbefehlen polizeilich gesucht und hatte zudem eine geringe Menge Drogen dabei.

Nachdem die Handschellen geklickt hatten, war es der einzige Wunsch des Festgenommenen, noch einmal mit seiner Freundin sprechen und sich verabschieden zu können. Da auch Polizisten ein Herz haben, konnten und wollten sie ihm diese Bitte nicht abschlagen. Auf der Dienststelle wurden sie Zeugen eines Heiratsantrags, den die Frau dankend annahm. Das "Ja" dürfte dem Mann die Zeit bis zur Freilassung etwas erleichtern. pol