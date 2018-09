Heinrich Bedford-Strohm predigt beim Festgottesdienst in Hain

Die Kirchengemeinde Hain fiebert einem Großereignis entgegen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, wird zu einem Festgottesdienst anlässlich des 350. Jubiläums der Dreifaltigkeitskirche in Hain am Sonntag, 30.September, erwartet.

Bedford-Strohm ist seit 2011 Landesbischof der Evangelisch- Lutherischen Kirche in Bayern und seit 2014 Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland und wird im Festgottesdienst auch die Predigt halten. Um 10 Uhr ist Kirchenparade ab der "Alten Schule" zum Gotteshaus in Hain, an der neben den Ehrengästen mit Dekanin Dorothea Richter, Landrat Klaus Löffler, Bürgermeister Bernd Rebhan auch örtliche Vereine teilnehmen werden. Die Gottesdienstbesucher werden bereits ab 9.30 Uhr vor der Hainer Kirche mit Musik vom Dekanatschor empfangen.

Bei der musikalischen Umrahmung des Gottesdienstes wirken mit: der Posaunenchor Burkersdorf, der Singkreis aus Burkersdorf und Claudia Weid.

Der Festgottesdienst wird über Lautsprecher- und Videoaufzeichnung in ein Festzelt neben der Kirche übertragen, so dass jeder Besucher alles hören und sehen und somit am Gottesdienst teilhaben kann.

Nach dem Festgottesdienst findet in der Kulturhalle (Alte Schule) ein Empfang statt. Es werden sprechen Dekanin Dorothea Richter, zugleich Landessynodalin, Landrat Klaus Löffler und Bürgermeister Bernd Rebhan Grußworte an den hohen Gast sowie an weitere geladene Gäste richten. Der Ratsvorsitzende wird sich in das Goldene Buch von Küps eintragen. Es gibt Kaffee und Kuchen, kalte Getränke, Bratwürste und Steaks.

Seit vergangenem Jahr laufen schon die Vorbereitungen mit mehreren Veranstaltungen in diesem Jubiläumsjahr 2018. Für das 350. Jubiläum hat die stellvertretende Vertrauensfrau, Sabine Siegelin, eigens ein Logo entworfen. Es wurde eine Jubiläumskerze kreiert und eine Festschrift zu 350 Jahren Kirche Hain herausgegeben.

Ein mehrköpfiger Festausschuss befasst sich schon ein Jahr lang mit den Vorbereitungen, die nun durch den hohen Besuch des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche belohnt werden. Begleitet wird dieser Jubeltag von einer Ausstellung mit Bildern der Konfirmationen der vergangenen 50 Jahre, zusammengestellt von Sabine Siegelin. eh