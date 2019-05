Heiner Brand spricht über Spitzensport

Die Wirtschaftsjunioren haben einen ganz Großen des Handballsports für einen Vortrag gewonnen. Heiner Brand wird am Dienstag, 28. Mai, um 18.30 Uhr im Kammersaal der IHK für Oberfranken in Bayreuth über "Spitzensport als Erfolgsmodell für die Wirtschaft" sprechen. Heiner Brand zählte bereits in seiner aktiven Zeit zu den renommiertesten Persönlichkeiten des deutschen Handballs. Auch in seiner Funktion als Trainer lebt der Ex-Nationalspieler den Handballsport ganz intensiv. Ihm gelang als erstem Handballer überhaupt, sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister zu werden. Mittlerweile ist er zum gefragten Redner für Topmanager zum Thema Führungsstil geworden. Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.wj-bayreuth.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red