Heine im Schloss

"Ich kenne die Weise - ich kenne den Text". Lebenssplitter von Heinrich Heine (1797 - 1856), dem letzten Dichter der deutschen Romantik, liest Antje - begleitet von Martin Schneider am Klavier und kommentiert von Angela Maria Stoll am Samstag, 15. September, im Schloss Sassanfahrt, Schlossplatz 1. Karten für die um 15 Uhr beginnende Veranstaltung gibt es an der Tageskasse. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt, teilen die Veranstalter weiter mit. red