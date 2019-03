Hein und Scherer sind Ehrenmitglieder

Bei der Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Grub am Forst beschlossen die Mitglieder bei einer Enthaltung, dass künftig nur noch Mitgliedern und Einwohnern der Verwaltungsgemeinschaft Grub-Niederfüllbach das Keltern ermöglicht wird. Vorsitzender und Kelterwart Ulrich Kieser machte deutlich, dass der Betrieb nicht wie bisher weitergeführt werden könne. Es sei nicht die Absicht des Vereins, in den Bereich eines Wirtschaftsbetriebs zu kommen. Zudem kündigten sich Personalprobleme an.

96 Tonnen Obst verarbeitet

"An 17 Tagen wurden 96 Tonnen Äpfel, Birnen und überwiegend Quitten verarbeitet", informierte er weiter. Bei drei Maschinenausfällen entstand ein Lagerschaden an der Presse. Außerdem wurde der Betrieb durch eine defekte Zündeinheit für fünf Tage lahmgelegt. Hinzu kamen weitere Defekte, die aber behoben wurden, so dass das angelieferte Obst zu Saft verarbeitet werden konnte. Bewährt habe sich das neue Förderband.

Bei sieben Vorstandssitzungen wurden Entscheidungen getroffen und das Vereinsleben besprochen. An der Rangen im Steinweg absolvierten die Mitglieder drei Arbeitseinsätze, gestalteten den Brunnen in der Walter-Höcherich-Anlage österlich und hielten dort das Osterbrunnenfest ab. Sehr gut kam wieder der Pfingstmontag am Kelterhaus an. Da dieses Jahr am Vortag das Braufest des Fördervereins Heimatpflege Grub abgehalten wird, bleiben die Gäste wohl aus. Kieser bedauerte, dass aufgrund der engen Veranstaltungsfolge eine Traditionsveranstaltung wegfallen muss. Eine Ersatzveranstaltung sei für den 11. Mai geplant. Dabei werde einiges geboten: Unter anderem werde gezeigt, wie Kraut eingestampft, Käse hergestellt und Bier gebraut wird.

Der Tagesausflug und das Kelterhausfest wurden als Erfolge verbucht, ebenso die Jahresabschlussfeier. Das zu trockene Gartenjahr machte sich beim Erntedankfest bemerkbar. Die neue Datenschutzgrundverordnung hat auch die Grüber Obst- und Gartenbauer beschäftigt.

Urkunden für Gartenpfleger

An Robert Melzer und Florian Kieser überreichte Ulrich Kieser die Urkunden für den erfolgreich absolvierten Aufbaukurs zum Gartenpfleger.

Stellvertretender Kreisvorsitzender Reiner Brückner war von der starken Präsenz der Mitglieder bei der Hauptversammlung beeindruckt. Er informierte über Veranstaltungen und Aktionen des Kreisverbandes.

Reihe von Auszeichnungen

Bürgermeister Jürgen Wittmann bezeichnete Ulrich Kieser als Multitalent und lobte dessen innovative Ideen. Beispielsweise seien die Beete in der Walter-Höcherich-Anlage nicht mit Blumen, sondern mit Salat und Gemüse bepflanzt worden, das reißenden Absatz in der Bevölkerung gefunden habe.

Für ihre herausragenden Verdienste wurden Rosel Hein und Jakob Scherer zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Rosel Hein übte das Amt der Vorsitzenden von 1998 bis 2010 aus und war zwischen 2010 und 2017 stellvertretende beziehungsweise kommissarische Vorsitzende. Sie ist stets helfende und treibende Kraft bei den Vereinsveranstaltungen. Unter anderem ist sie beim Girlanden- oder Adventskranzbinden sowie als versierte Bäckerin eine feste Größe.

Jakob Scherer fungierte zwischen 1971 und 1986 als Vorsitzender und belebte den Verein mit geselligen Veranstaltungen. Von 1998 bis 2006 rückte er ins zweite Glied und unterstützte den Verein in vielen Bereichen. Nach wie vor ist er bei unterschiedlichen Arbeiten mit dabei. Außerdem konnte Scherer die Ehrennadel mit Kranz des Landesverbandes für 50-jährige Zugehörigkeit in Empfang nehmen.

Verbandsehrennadeln beziehungsweise Urkunden erhielten außerdem Werner Sauerteig (für 65 Jahre), Gerhardt Vogt (60 Jahre), Günter Heß, Günther Kolb, Hans Stößlein (45 Jahre), Wilfried Schmidt, Elfriede Mück (40 Jahre), Hans Anschütz, Josef Aue, Martina Beck, Ulrich Christ, Volker Gahn, Wolf-Dieter Höcherich, Andrea Huxoll, Rudolf Müller, Harald Ostrow, Friedlinde Präcklein, Dorothea Redl, Kai Schwämmlein, Harold Stößel sowie Bürgermeister Jürgen Wittmann und seine Frau Jutta. Alexandra Kemnitzer