Heimspiele für TSV-Frauen

Nächster Heimspieltag in der 2. Bundesliga Süd für die Faustballerinnen des TSV Staffelstein. Am morgigen Sonntag empfängt der Tabellenzweite alte Bekannte in der Adam-Riese-Halle. Um 11 Uhr trifft der TSV auf den TV Unterhaugstett (6.), der zweite Gegner ist der TV Niedernhall (9.).

Gegen Unterhaugstett gab es in der vergangenen Saison einen Sieg und eine Niederlage. Die erste Partie in Bad Liebenzell dominierte der TSV, der einen nie gefährdeten 3:1-Erfolg landete. Das Gegenteil war im Rückspiel der Fall: Weil die Staffelsteinerinnen unkonzentriert spielten, nahmen die Frauen aus dem Schwarzwald die Punkte mit. Ähnlich verliefen die Begegnungen gegen den TV Niedernhall. Einem deutlichen Sieg in der Vorrunde folgte eine unnötige Niederlage im Rückspiel. Mit Unterstützung der Fans hofft der TSV, vier Punkte in der Badstadt zu behalten und den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen. Voraussetzung dafür ist eine konzentrierte Leistung auf allen Positionen.

Einsatz von Donath fraglich

Ob die am Knie verletzte Zuspielerin Jule Donath aufläuft, ist noch offen. Bereits am Samstag ist die weibliche Jugend U14 der Staffelsteiner in Schierling in der Oberpfalz im Einsatz und trifft ab 15 Uhr auf den gastbebenden TV Herrnwahlthann (3.), den TS Thiersheim (2.) und den TV Hallerstein (4.). bd