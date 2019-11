Heimspiele für RVC Steinwiesen

Der zweite Spieltag in der Radball-Landesliga Nord findet am Samstag, 9. November, ab 15 Uhr in Steinwiesen statt. Für die gastgebenden Concorden sind dabei Michael Schmittdorsch und Andreas Klinger (Steinwiesen II) sowie David Holzmann und Tobias Kuhnlein (Steinwiesen III) am Start. Die Gegner sind Burgkunstadt (3. Tabellenplatz), Rottendorf I und II (5. und 6.) sowie Niedernberg (2.).

Nachdem Steinwiesen I am ersten Spieltag alle vier zu absolvierenden Begegnungen gewann, soll in heimischer Halle die Spitzenposition verteidigt werden.

Das junge Duo Holzmann/Kuhnlein konnte am ersten Spieltag nicht antreten und befindet sich deshalb auf dem letzten Rang. Diese rote Laterne soll nach diesem Spieltag nicht mehr Bestand haben. hf