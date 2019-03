Heimspiel für TTV und TTC

In der Tischtennis-Landesliga Nordnordost erwarten die Herren des TTV Altenkunstadt (2.) am Samstag (15 Uhr) das Schlusslicht SV Mistelgau. Zwei Stunden später peilt der TTC Burgkunstadt seinen ersten Sieg in diesem Jahr im Heimspiel in der Stadthalle gegen den ASV Marktleuthen (8.) an. TTV Altenkunstadt - SV Mistelgau

Nur vier Punkte trennen den Letzten Mistelgau vom Tabellenvierten Hof. Das Hinspiel gewannen die Altenkunstadter knapp mit 9:6. Allerdings fehlte in der Vorrunde die TTV-Nr. 1 Miro Hurina. Auch diesmal wird ein heißer Kampf erwartet, denn die Gäste werden sich vehement gegen den Abstieg wehren. Doch die Altenkunstadter haben nichts zu verschenken und werden sich bemühen, den Gast aus dem Bayreuther Land in Schach zu halten. Mit einem Sieg wollen Miro Hurina & Co. das Titelrennen mit TTC Wohlbach offen halten, um ein "Endspiel" am letzten Spieltag in Altenkunstadt zu ermöglichen. gi TTC Burgkunstadt - ASV Marktleuthen

Bislang konnten die Burgkunstadter im neuen Jahr nicht an ihre starken Leistungen aus der Vorrunde anknüpfen und haben 2019 noch keinen Sieg eingefahren. Zwei Punkte aus fünf Spielen stehen bislang lediglich zu Buche. Das soll sich am Samstag (17 Uhr, Stadthalle) ändern, wenn die Burgkunstadter den ASV Marktleuthen erwarten. Im Gegensatz zu den bisherigen Spielen in der Rückrunde gehen die heimstarken TTCler, die schon das Hinspiel mit 9:4 für sich entschieden haben, dieses Mal als Favoriten in die Partie. fk