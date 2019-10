Heimspiel für Gospelchor

Der Chor "Praising People" wurde im Jahr 1998 in Fischbach unter dem damaligen Pfarrer Gerhard Göller gegründet. Mittlerweile ist er über 20 Jahre als Chor und Band ein Begriff, nicht nur in der näheren Umgebung, sondern er konzertierte auch schon in größeren Städten, hatte zum Beispiel mit Katy Kelly in Coburg ein Konzert und auch mit den Londoner Musicalstars John und Kaybee Cashmore wurden zwei Konzerte bestritten.

"Erste zaghafte Auftritte erfolgten im Jahr 1999 vor allem in der Kirche Fischbach, der Heimatgemeinde des Chores, der ,Praising People‘ auch heute noch verbunden sind", erinnert sich Diethelm Schorscher, der den Chor managt. Alle zwei Jahre gibt "Praising People" ein Konzert in der Kirche in Fischbach, quasi an seiner Geburtsstätte.

Am Samstag, 26.Oktober, 19 Uhr, ist es wieder soweit: Unter dem Motto "O happy day" wird "Praising People" anspruchsvolle Musikstücke aus der Gospel- und Spiritualszene aus seinem breitgefächerten Repertoire darbieten, mit Herausforderungen an die Stimmen der Sänger. Bernd Schmidt aus Frickendorf, Realschullehrer für Religionslehre und Musik, leitet Chor und Band.

Vor allem in den letzten Jahren kam es zu einem sehr erfreulichen Zuwachs an Mitgliedern, und vornehmlich jüngere Sänger schlossen sich dem Chor an. "Damit hat der Chor voraussichtlich eine gute Zukunft und droht nicht zu veraltern", bilanziert Diethelm Schorscher.

Zwischenzeitlich gründete sich aus dem Chor heraus ein Vokalensemble, das sich noch größeren musikalischen Herausforderungen stellen will.