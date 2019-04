Fussball-Kreisklasse Schweinfurt

Heimsieg über Sand III bringt Unterhohenried sicher die Meisterschaft

Bei den Fußballern der Spfr. Unterhohenried steht der Sekt kalt. Schlagen sie am 23. Spieltag den FC Sand III, ist ihnen die Meisterschaft in der Kreisklasse Haßfurt in jedem Fall sicher. Um Platz 2 s...