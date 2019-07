Heimlichtuerei ist nicht zu verstehen

Zum Bericht "Für ein paar Stunden wurde ungeklärtes Wasser in die Wiesent eingeleitet" vom 17. Juli: Es stinkt zum Himmel! Fast jeder Ebermannstadter hat es in den letzten Wochen gerochen. Die Kläranlage stinkt nicht nur mehr, sondern auch anders als im Normalfall.

Auf eine Bürgeranfrage in der Stadtratssitzung vom 15. Juli wurde von der Bürgermeisterin und dem Leiter des Bauamtes erklärt, dass toxische Verunreinigungen in der Anlage festgestellt wurden und über ein paar Stunden ungeklärtes Wasser in die Wiesent geleitet wurde. Ob es jetzt einige Stunden, mehrere Stunden oder sogar Tage waren, bleibt dahingestellt. Jedenfalls wurden offensichtlich weder die Stadträte noch die Bevölkerung darüber umgehend informiert.

Wenn ich daran denke, dass spätestens in Pretzfeld Kinder und Jugendliche die Wiesent als Badeplatz nutzen, dass Angler Fische zum Verzehr daraus entnehmen und Spaziergänger ihren Hunden Abkühlung im Wasser verschaffen, kann ich diese Heimlichtuerei nicht verstehen. Auch wenn vielleicht vom Einleiten dieser dreckigen Brühe in die Wiesent keine direkte Gefahr ausging, widert mich die Vorstellung doch an, dass Kinder ohne Vorwarnung darin herumgeschwommen sind. Schnelle Information und Schilder an den bekannten Badestellen wären dringend nötig gewesen! Wir wüssten heute noch nichts davon, wenn niemand explizit nachgefragt hätte. Für mich einfach unverantwortlich. Matthias Vogler

Ebermannstadt