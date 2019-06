Heimische Kräuter und Wildkräuter entdecken

Die Gartenfreunde laden am Dienstag, 2. Juli, zu einer Kräuterwanderung in Witzmannsberg ein. Die Teilnehmer entdecken, probieren, riechen und schmecken heimische Kräuter und Wildkräuter und lernen deren heilende Wirkung kennen. Die Wanderung dauert circa zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 17.45 Uhr an der Bushaltestelle. Hier werden Fahrgemeinschaften gebildet. Um Anmeldungen bei Christine Kröner unter Telefonnummer 09574/9944 wird gebeten. Für die Teilnahme an der Wanderung mit Verkostung wird ein Kostenbeitrag verlangt. red