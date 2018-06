Heimbewohner feierten Schützenfest

Alleinunterhalte mit Akkordeon





Bekannte Lieder





Feierliche Proklamation





Schöner Tag für alle



Nicht nur die Michelauer Schützengesellschaft feiert alle Jahre ihr Schützenfest, sondern auch die Senioren des Katharina-von-Bora-Seniorenwohnhauses. Natürlich wurde nicht wie im Michelauer Schützenhaus mit Gewehren geschossen. Die Meisterschaft wurde stattdessen in Form eines Kegelturniers, mit rollender Kugel ausgetragen, ausgetragen.Für die musikalische Unterhaltung sorgte in diesem Jahr Heinz Anders mit seinem Akkordeon . Anders verstand es hervorragend, die Heimbewohner in die richtige Stimmung und zum Mitsingen zu animieren.Er ist nicht nur ein begabter Musiker, sondern versteht es auch mit lustigen Gedichten die Senioren zu begeistern, die ihm dafür mit reichlich Applaus belohnten.Seine Auswahl an bekannten Liedern kam bei allen gut an, denn mit Wander- und Heimatliedern, wobei natürlich die Schützenliesl nicht fehlen durfte, berührte er die Herzen seines Publikums.Unter großem Beifall stand zwischenzeitlich die Proklamation des neuen Königshauses auf dem Programm. Wie schon in den vergangenen Jahren setzten sich wieder die Frauen durch, die Männer hatten keine Chance.Ursula Hausschild wurde als neue Schützenkönigin 2018 ausgerufen, Erste Ritterin wurden Kunigunda Schmitt und Zweite Ritterin Marina Pitterich.Sozialbetreuerin Monika Kunzelmann zeichnete das Dreigestirn mit einer schwarzrotgoldenen Schleife aus, und jede Dame erhilt ein Präsent.Für das leibliche Wohl sorgte die Heimleitung.Am Ende waren sich alle einig, dass sie einen schönen und abwechslungsreichen Nachmittag verbracht haben. Deshalb sangen alle gemeinsam das Lied "So ein Tag so wunderschön wie heute, der dürfte nie vergeh'n".