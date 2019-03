Heimatverein zieht Bilanz

Der Heimatverein Reicher Ebrachgrund trifft sich zu seiner Mitgliederversammlung am Freitag, 8. März, um 19.30 Uhr im Kronensaal in Weingarts-greuth. Im Rahmenprogramm werden Filmausschnitte des Filmclubs Limbach zu der Kirche in Pommersfelden von 1985 gezeigt. Angela Nusser und Franz F. Kachler berichten über den früheren katholischen Pfarrer in Pommersfelden, Wilhelm Schonath. Alle Mitglieder und Interessierten sind dazu eingeladen. red