Heimatverein wandert durch das Saaletal

Der Heimatverein Botenlauben organisiert wieder eine Herbstwanderung, bei der die Teilnehmer die Heimat und ihre Geschichte erkunden, heuer für Sonntag, 20. Oktober. Zunächst besichtigen die Teilnehmer in der Steinacher Kirche das Riemenschneiderkreuz, bevor sie durch das Saaletal nach Aschach wandern. Einkehr zum Abendessen ist in den Aschacher Schlossstuben. Der Bus fährt um 13 Uhr am "Alten Rathaus" Reiterswiesen ab. Zusteigemöglichkeit besteht in der Burgstraße und am Krankenhaus. Die Rückfahrt nach Reiterswiesen ist für 20 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt Ludwig Metz, Tel.: 0971/658 08 oder per Mail unter ludwig.metz@t-online.de entgegen. sek