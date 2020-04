Heimatverein verschiebt Termine

Angesichts der derzeitigen kritischen Situation bei der Durchführung von Gruppenveranstaltungen werden beim Heimatverein Herzogenaurach eine Reihe von Veranstaltungen auf spätere Termine verschoben. Dies betrifft zunächst den Vortrag von Wolfgang Wüst zum Thema "Hochgerichte und Hinrichtungen in Franken und Herzogenaurach", geplant für Freitag, 8. Mai, in der Gaststätte Heller. Der Referent hat sich bereit erklärt, seinen Vortrag im Herbst nachzuholen. Das genaue Datum wird rechtzeitig bekanntgegeben. Als Ergänzung zu diesem Vortrag war eine Tagesfahrt nach Zeil am Main geplant mit Stadtführung sowie dem Besuch des Zeiler Hexenturms; auch diese Veranstaltung mit dem Nachmittagsausflug nach Königsberg/Franken muss zunächst entfallen. Ob die "Stadt-Verführung" am Freitag, 29. Mai, stattfinden kann, hängt von den Auflagen der Behörden ab. Die angemeldeten Teilnehmer werden benachrichtigt. Zum jetzigen Zeitpunkt bereits abgesagt wurde auch die Herbstfahrt in die Pfalz (17. bis 20. September) nach Speyer und Umgebung. gä