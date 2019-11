Heimatverein verleiht "Höchstadter Ziegel"

Der Heimat- und Verschönerungsverein Höchstadt und Umgebung lädt zur Verleihung des "Höchstadter Ziegels" am Mittwoch, 20. November, um 19.30 Uhr ins Weinlokal "Zum Zwetschger", Hauptstraße 1 in Höchstadt ein. Es werden Hausbesitzer in Höchstadt und Umgebung für eine gelungene Renovierung ihrer Anwesen geehrt. Die Wiederherstellung dieser Häuser trägt zur Erhaltung von Geschichte und Gesellschaft sowie zur Verschönerung von Ort und Landschaft bei. red