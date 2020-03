Heimatverein verjüngt seinen Vorstand

Die Erleichterung war fast greifbar. Gerade eben hatten die Mitglieder des Heimatvereins Kienfeld einstimmig ihren Vorstand gewählt, was an und für sich noch kein ungewöhnlicher Vorgang ist. Die Besonderheit an diesem Abend war, dass sich mit Christina Dietsch lediglich ein Mitglied des bisherigen Vorstands bereit erklärt hatte, auch künftig einen Posten zu übernehmen, alle anderen Funktionäre stellten sich nicht mehr zur Wahl. Vorsitzender Stefan Dietsch, sein Stellvertreter Willi Schierer, Kassier Klaus Dietsch sowie die Beisitzer Heidi und Hermann Rippel hatten bereits im Vorfeld erklärt, dass die Zeit reif für einen Wechsel sei.

Das war auch Vestenbergsgreuths Bürgermeister Helmut Lottes (CSU/UB) zu Ohren gekommen, der sich durchaus etwas Sorgen gemacht habe, "was denn unser Vorzeigedorf jetzt macht", wie er in der Versammlung zugab. Es sei in der heutigen Zeit nicht einfach, jemanden für ein Ehrenamt zu finden, in kleinen Orten wie Kienfeld erst recht nicht. Deswegen könne man sowohl dem bisherigen Vorstand als auch dem neuen gar nicht genug für das Engagement danken. Der Heimatverein leiste enorm viel für das Dorf und die ganze Gemeinde.

Die Verantwortung übernehmen in Zukunft Thomas Brehm als Vorsitzender, Florian Dietsch als sein Stellvertreter, Christina Dietsch als Schatzmeisterin, Paul Frömel als Schriftführer sowie Michael Krämer und Christian Detzel als Beisitzer. Die Kassenprüfer Heinz Tuchan und Klaus Rippel wurden im Amt bestätigt. Somit wurde "eine junge Vorstandschaft durch eine ganz junge ersetzt", freute sich Otto Tröppner, der Kreisvorsitzende des Verbands der Obst- und Gartenbauvereine, dem auch der Heimatverein Kienfeld angehört.

Dass die neue Führungsmannschaft einen gut aufgestellten und lebendigen Verein übernimmt, so wie es sich der nach sechs Jahren scheidende Vorsitzende gewünscht hatte, war zuvor in den Berichten der Vorstandsmitglieder deutlich geworden. Klaus Dietsch vermeldete einen kleinen Jahresgewinn, aber vor allem ein sehr solides Finanzpolster, und Stefan Dietsch ließ diverse Veranstaltungen wie Fischpartie, Kirchweih, Dorfgrillen, Vereinsausflug und Vortragsabende Revue passieren. Außerdem betreibt der Heimatverein das Vereinshaus in Kienfeld, in dem der örtliche Tischtennisclub seine Spiele austrägt und das am Freitag- und am Sonntagabend für die Öffentlichkeit bewirtschaftet wird. Welche Veranstaltungen in Zukunft fortgeführt werden, ob vielleicht manches wegfällt und dafür anderes dazukommt, ob alles beim Alten bleibt oder ob sich das eine oder andere ändert, das will der neue Vorstand in den kommenden Wochen und Monaten besprechen.

Grund zur Freude gab es in der Versammlung nicht nur über die reibungslos verlaufene Wahl, sondern auch über Ehrungen für verdiente Mitglieder. Sandra Kastl und Thorsten Appelt halten dem Heimatverein seit zehn Jahren die Treue, Sieglinde Dietsch und Heidi Dietsch seit 25 Jahren.

Ein neues Ehrenmitglied

Höhepunkt des Abends waren die Auszeichnungen für langjährige Vorstandsarbeit. Hermann Rippel gehörte dem Gremium 20 Jahre lang an und bekam dafür neben Urkunde und Präsent des Vereins auch die silberne Ehrennadel des Kreisverbands, ebenso wie Willi Schierer, der sich 23 Jahre lang in vorderster Reihe engagiert hatte. Klaus Dietsch gehörte der Führungsmannschaft über 25 Jahre an und wurde dafür mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Spontan beschloss die Versammlung, ihn zum Ehrenmitglied zu ernennen, die offizielle Ehrung wird im kommenden Jahr nachgeholt. red