Heimatverein lädt zur Studienfahrt ein

Der Herzogenauracher Heimatverein startet am Sonntag, 26. Mai, zu seiner ersten Studienfahrt in diesem Jahr. Ziel sind das Altmühltal und die Domstadt Eichstätt. Die Hinfahrt führt über Weißenburg, Treuchtlingen, Pappenheim, vorbei an den "12 Aposteln" in die Residenzstadt Eichstätt. Am Vormittag findet eine Stadtführung mit Besuch des Doms statt. Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht es zu einer Führung auf die Willibaldsburg. Auf der Rückfahrt ist ein Besuch des Römerkastells in Pfünds vorgesehen. Anschließend geht die Rückfahrt über die Autobahn zurück an die Aurach. Anmeldungen nimmt ab sofort "Tanjas Reisebüro" entgegen. Dort liegt auch ein Merkblatt über die Fahrt und die anfallenden Kosten auf. gä