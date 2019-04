Heimatverein lädt zum Maiausflug ein

Der Heimatverein Reicher Ebrachgrund lädt ein zum Ausflug am Mittwoch, 1. Mai. Ziel ist die Feier des 40-jährigen Jubiläums des Drei-Franken-Steins. Beginn ist um 10 Uhr. Am Nachmittag steht der Besuch der Kirchen in Hohn am Berg und Kirchrimbach auf dem Programm. Nach einer kleinen Wanderung oder Fahrt mit dem Bus ist Ausklang auf dem Bierkeller "Hopfengarten" in Unterrimbach. Zusteigemöglichkeiten für den Bus gibt es in den Orten des Reichen Ebrachgrundes. Die Abfahrtzeit wird bei der Anmeldung - bei Renate Kräck (Telefon 09552/1601) oder Marianne Haas-Jakob (09548/8362) - mitgeteilt. red