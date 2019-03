Heimatverein hat heuer viel vor

Eine Jahreshauptversammlung mit einer Ehrung hatte der Heimatverein Höchstadt im Gasthaus "Hirschen" zu absolvieren. Der Vorsitzende Georg Römer gab einen Überblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Dazu gehörte die Beteiligung an der Höchstadter Kerwa mit einer Schlachtschüssel und dem Kerwasingen im "Töpfla" sowie dem Wirtshausgschmarri. Auch am Altstadtfest war der Heimatverein aktiv, genauso wie beim Weinfest im "Hirschen". Ausprobiert wurde der Erntewagen mit Ausflügen nach Breitenlohe und Herzogenaurach. Auch im laufenden Jahr ist wieder eine Ausfahrt geplant. Angedacht ist auch eine Kunstausstellung mit Bildern von Luise Schürmer.

Da die Stadt Höchstadt das Von-der-Saal-Haus in der Höchstadter Hauptstraße gekauft hat und es gemeinsam mit der Scheune, die sich im Besitz des Heimatvereins befand, für ein gemeinsames Konzept zusammenführen möchte, wurde die Scheune an die Stadt Höchstadt verkauft.

Museum bekommt Kinderecke

Auch weitere Sparten im Heimatverein konnten einen positiven Rückblick auf das vergangene Jahr halten. Etwa Christian Plätzer zum Heimatmuseum. Der Besuch im Museum war gut, über das Jahr verteilt kamen rund 1900 Interessenten, was hauptsächlich auf die Sonderausstellung zum Thema Fachwerk in Höchstadt zurückzuführen war. Im Herbst plant er eine Ausstellung zum ehemaligen Kapuzinerkloster in Höchstadt, mit Monika Mennel konnte er im Archiv zwei Aufrisse des Klosters auffinden. Für die Zukunft plant Plätzer eine Kinderecke mit einer mittelalterlichen Playmobil-Stadt. Zur Veranschaulichung wurde eine Zunfttruhe nachgebaut und es sind Märchenabende geplant.

Birgit Keller und Renate Hartenfels konnten auf private Anfragen hin zahlreiche Stadt- und Kirchenführungen in Höchstadt anbieten, Sabine Grasse mit der Harfengruppe zahlreiche Auftritte absolvieren. Peter Ott leitet inzwischen den Autorenkreis.

Von einer sehr erfolgreichen und sehr gut besuchten Ausstellung in der Kirche berichtete Anita Kopp. Reinhard Grasse plant gemeinsam mit Geo Schockel in diesem Jahr eine Bustour zu Flurdenkmälen.

Karlheinz Feuerlein konnte von den Grabungen bei Gremsdorf im Zuge des Autobahnausbaus Auskunft geben. Dort konnten Siedlungsspuren aus der Hallstattzeit ausgegraben und dokumentiert werden. Gefundene Webgewichte sind ein untrügliches Indiz für die Herstellung von Textilien. Bei Medbach konnten aus der Zeitraum von 1200 bis 900 vor Christi Geburt fünf Gräber aufgedeckt werden. Auch in der "Zwetschger"-Baustelle konnten Stücke aus der Steinzeit, Keramik aus der Spätlatene- und der Hallstattzeit, aber auch aus dem Hochmittelalter und der Renaissance gefunden werden.

Stadtführungen der Theater-Truppe unter der Leitung von Hansi Homburg sind auch in diesem Jahr zu buchen. Die Aktiven stemmten bereits in diesem Jahr in der Fortuna das Stück "Am seidenen Faden" von Tina Meier.

Kassier Christoph Reuß konnte einen positiven Stand der Finanzen verkünden. Römer hatte zum Abschluss einen angenehmen Tagesordnungspunkt zu bewältigen. Karl Dresel erhielt aus seiner Hand für seine Sammeltätigkeit und die jahrelange Bewirtung die goldene Ehrennadel. Manfred Welker