Heimatverein führt durch die Stadt

Am Sonntag, 15. April, lädt der Herzogenauracher Heimatverein zu seiner nächsten Führung ein. Diesmal erfahren die Teilnehmer der Stadtführung von den zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen, die seit dem Mittelalter die Stadt an der Aurach immer wieder in Mitleidenschaft gezogen haben. Herzogenaurach lag im Einfluss- und Interessenbereich der beiden Machtpole Bamberg und Nürnberg und war daher immer durch kriegerische Auseinandersetzungen gefährdet. Im Dreißigjährigen Krieg und in den Auseinandersetzungen zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzten sich Belagerungen und Plünderungen in der Stadt fort. Die Führung ist kostenlos. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schusterbrunnen im Schlosshof. gä