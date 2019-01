Heimatverein freut sich über Wachstum

Mit 50 anwesenden Mitgliedern war die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Herzogenaurach trotz des winterlichen Wetters sehr gut besucht. Im Mittelpunkt standen die Berichte des Vorsitzenden und einzelner Abteilungsleiter sowie Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft.

Vorsitzender Klaus-Peter Gäbelein erstattete einen ausführlichen Bericht über die Aktivitäten des Vereins im Jahr 2018. Die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr zu deren Herausgabe der Festschrift "150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach" war ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit.

Der Vorsitzende erinnerte auch an zahlreiche Stadtführungen, meist kostenlos für Kindergärten, Schulklassen, Führungen für auswärtige Besuchergruppen sowie für Einheimische und Neubürger, für Besucher aus den Partnerstädten sowie für Gästegruppen unter besonderen Aspekten. Dabei erwiesen sich die Nachtwächter-Führungen sowie die Besuche in "Innenhöfen, die keiner kennt" als besondere Attraktionen, bei denen teilweise 50 Teilnehmer gezählt wurden.

Die Stammtischabende jeweils am ersten Montag im Monat im Vereinsdomizil im Steinweg 5 waren jeweils bestens besucht und ein beliebter Treffpunkt für Meinungs- und Erfahrungsaustausch. Dort, im ältesten Haus der Stadt finden auch die geschätzten "Stadt-Verführungen" statt. Zu ihnen gehören nach einer verkürzten Stadtführung ein fränkisches Büfett, Mundartgeschichten und fränkische Musik mit Emmi Weiß. Außerdem trifft man sich zu den Gesprächsabenden mit heimatgeschichtlichen Themen. Im laufenden Jahr werden besonders die Themen "fränkische Mundart und Dialekte" unter Leitung von Herbert Dummer im Vordergrund stehen.

Zu Fuß und mit dem Rad

Im Vereinslokal, der Gaststätte Heller, fanden sehr gut besuchte Vorträge bekannter Referenten statt. Die Professoren Wüst, Dippold und Blessing erwiesen sich als Publikumsmagneten, ebenso die Vorträge von Mitglied Gernot Klarmann über den Kaffee und seine Geschichte und Bedeutung sowie von Angelika Nusser über Pommersfelden. Trotz des pilzarmen Sommers kamen auch zahlreiche Besucher zur Pilzwanderung mit Hans Krautblatter in die Obermembacher Wälder.

Mit den Fahrrädern ging es in das ehemalige Kloster Frauenaurach und per Bus fanden Studienfahrten nach Pommersfelden und zum "Drei-Franken-Stein" statt. Im Spätherbst führte Domkapitular Norbert Jung durch die Schatzkammer des Bamberger Diözesanmuseums. Und zu Fuß erkundete man unter Führung von Gernot Klarmann die "Bierstadt Erlangen". Höhepunkt des Fahrtenprogramms war jedoch der dreitägige Besuch in der Partnerstadt Wolfsberg in Kärnten und in der Steiermark mit dem Besuch des Lipizzanergestüts in Piber.

Mit Heimatpreis ausgezeichnet

Gäbelein berichtete, dass trotz einiger Todesfälle die Mitgliederstärke des Heimatvereins ständig steigt und dass man bald das 750. Mitglied begrüßen wird. Höhepunkt für den Verein 2018 war jedoch die Auszeichnung mit dem mittelfränkischen Heimatpreis durch Heimatminister Albert Füracker (CSU) in der Ansbacher Orangerie. Der Verein erhielt als Dank und Anerkennung für seine Arbeit einen großen Bayerischen Löwen aus Nymphenburger Porzellan, der im Steinweg 5 bewundert werden kann.

Schatzmeister Ulrich Neuner konnte von einem guten Polster in der Vereinskasse berichten und Kassenprüferin Isolde Kräck bescheinigte dem Vorstand eine korrekte und solide Kassenführung.

Und weil es beim Heimatverein immer locker und lustig zugeht, unterhielten nach dem offiziellen Teil Ingo Singer und Peter Persin die Mitglieder mit "Quetschn" und der Tuba. red