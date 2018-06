Heimatverein feiert Kirchweih in der Innenstadt

red



Der Heimat- und Verschönerungsverein Höchstadt und Umgebung feiert die Höchstadter Kirchweih wieder ein wenig mit: Am Donnerstag, 28. Juni, lädt der Verein ab 9 Uhr zur Schlachtschüssel mit Kesselfleisch, Blut- und Leberwürsten in den Gasthof "Zum Hirschen" am Schlossberg 3 ein. Dazu machen "Presssack und Tofu" Musik, teilt Vorsitzender Georg Römer mit. Am Abend gibt es ab 19 Uhr Musik und Kerwäslieder im Wirtshaus "Töpfla" mit der "Hornochsen-Band".Am Freitag, 29. Juni, gibt es ab 14 Uhr Kaffee und frische Küchli in der Konditorei Baier, Hauptstraße 30. Dazu spielen Herbert Schreiber am Akkordeon und Franz Frömel auf der Geige böhmische Kaffeehaus-Musik.