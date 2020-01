Heimatverein erinnert an Lichtmess-Bräuche

Der 2. Februar, der "Lichtmesstag", war früher ein bedeutender im christlichen Kalender. 40 Tage nach der Geburt des Christi erinnerte er an den Besuch Marias im Tempel. "Die Darstellung des Herrn" wurde in der alten Kirche mit einem Lichterfest begangen, das wie vieles auf einen römischen Brauch zurückgeht. Die Römer hielten an diesem Tag feierliche Umgänge mit brennenden Fackeln, um sich dadurch von ihren Sünden zu reinigen und nannten dies "februare" (=reinigen). "Februa" war außerdem der Name des im Februar begangenen Sühne- und Reinigungsfestes.

Außerdem galt eine Frau, die einen Knaben zur Welt gebracht hatte, 40 Tage lang als "unrein". Sie durfte in dieser Zeit das Haus nicht verlassen und auch nicht am öffentlichen Leben teilnehmen. Erst mit dem Tempelbesuch wurde sie wieder in die Gesellschaft aufgenommen. Aufgrund dieser Sitten war es der Mutter möglich, sich in den ersten Wochen nach der Geburt ausschließlich um das Neugeborene zu kümmern.

Die christliche Kirche konnte diesen Brauch nicht abstellen, und Ende des fünften Jahrhunderts wurde dieses Fest als ein christliches anerkannt. Man feierte an diesem Tag die Reinigung Mariens nach der Geburt. Auch die Germanen verehrten die übernatürlich-geheimnisvolle Macht von Feuer und Licht, sie war Sinnbild des Lebens und der Läuterung. Im Christentum war der Glaube an die Kraft geweihter Kerzen und Wachsstöcke im Volk tief verwurzelt. Sie versprachen Schutz vor Krankheit und plötzlichem Tod. Auch Unwetter, Blitz und Hagelschlag sollten damit ferngehalten werden. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass in manchen katholischen Familien noch heute eine geweihte Kerze angezündet wird, wenn draußen ein schlimmes Gewitter tobt.

Nach der Volksmeinung verlässt der Dachs an diesem Tag sein Winterlager: Erblickt er seinen Schatten, herrscht also Sonnenschein, so kehrt er wieder in seine Höhle zurück und es bleibt noch 40 Tage kalt. Zahlreiche Redensarten im bäuerlich geprägten Jahr haben sich im ländlichen Raum lange Zeit erhalten: "Auf Lichtmess, da können die Herrn bei Tag ess', die Reichen wenn sie wunn (wollen), die Armen, wenn sie's hun (haben)." Im Fränkischen hieß es "Gibt's an Lichtmess Sonnenschein, wird ein spätes Frühjahr sein!"

Neben den religiös-kultischen Motiven besaß der Lichtmess-Tag eine besondere Bedeutung in der bäuerlichen Arbeitswelt. Die Tage hatten sich so weit verlängert, dass man Arbeiten in Haus und Stall ohne Beleuchtung ausführen konnte. Der Lichtmesstag war ein wichtiger Tag für die Knechte und Mägde auf den Bauernhöfen. Sie durften jetzt den Dienstherrn wechseln, durften ihre per Handschlag getroffenen Arbeitsverhältnisse verlängern oder kündigen. Peter Bucher, Senior-Landwirt in Hammerbach, weiß von solchen Verträgen zu berichten und erinnert gleichzeitig an die früheren Lichtmessmärkte, bei denen die Dienstboten einen Teil des ausbezahlten Jahreslohns in neue Kleidung oder notwendige Gebrauchsgegenstände umsetzten. In unserer Region waren solche Märkte in Erlangen oder Forchheim besonders beliebt.

Vor rund 100 Jahren betrug der Jahreslohn für einen Knecht bei freier Unterkunft und Verpflegung 150 Mark. Mägde bekamen meist etwas weniger. Zusätzlich gab es an Sonn- und Feiertagen eine finanzielle Zuwendung von 20 bis 30 Mark. Die zunehmende Technisierung in der Landwirtschaft, der wirtschaftliche Aufschwung und die Verbesserung der Lebensqualität, höhere Verdienste, geregelte Arbeitszeiten und der Wunsch nach einem freien Wochenende führten dazu, dass das Fest Mariä Lichtmess immer mehr an Bedeutung verlor.

Der Heimatverein erinnert seit einigen Jahren an diesen Tag und lädt im Vorfeld von Lichtmess bereits heute um 18 Uhr zu einer kostenlosen Nachtwächterführung ein. Beginn ist um 18 Uhr am Georgs-Brunnen am Marktplatz. Anschließend besteht die Möglichkeit, sich im Steinweg 5 aufzuwärmen. gä