Heimatverein besucht Kirchlauterer Schloss

Zu einer Exkursion ins Schloss Kirchlauter lädt der Heimatverein Pfarrweisach für Freitag, 12. Juli, ein. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Festplatz in Pfarrweisach; dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Schlossherr Franz Ludwig Schenk Graf von Stauffenberg wohnt im Schloss und will die Gruppe durch die Geschichte der winkelförmigen Barockanlage führen und den Schlosspark mit der Orangerie zeigen. Bei der Führung wird den Pfarrweisachern ein Blick in das Schloss ermöglicht. Im Anschluss wird die Rokokokirche "Mariä Himmelfahrt" besichtigt. Die Teilnahme an der Führung ist kostenlos, freiwillige Spenden werden gerne angenommen. Eine Einkehr schließt sich an. Wegen der Vorbestellung für das Abendesse ist eine Anmeldung bis zum 9. Juli beim stellvertretenden Vorsitzenden Hermann Weidner nötig (Telefon 09535/1243 oder unter Mail-Adresse hermann.weidner@web.de). alc