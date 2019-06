Heimattreffen Kleinbetschkerek

Die Heimatortsgemeinschaft des kleinen Heidedorfes im rumänischen Banat, Kleinbetschkerek, lädt heute zu ihrem Heimattreffen in die Sportgaststätte in Burk ein. Besondere Einladung ergeht auch an die ganze Bevölkerung, um 15 Uhr den festlichen Gottesdienst in der Kirche Heilig-Dreikönig in Burk mitzufeiern, den Heimatpfarrer Franz Stemper zelebrieren und den die Banater Singgruppe des Kreisverbandes Forchheim musikalisch gestalten wird.

Dabei wird des verstorbenen Pfarrers Peter Zillichs - geboren in Kleinbetschkerek, gestorben am 13. Februar 2019 in Regensburg - gedacht sowie an die Flucht von Kleinbetschkerekern vor 75 Jahren nach Forchheim erinnert, als circa 60 Personen aus dem Banat in Forchheim ankamen. Infolgedessen haben bis heute etwa 100 Familien im Rahmen der Familienzusammenführung in der Stadt eine neue Heimat gefunden. red