Leutenbach vor 17 Stunden

Kultur

Heimatstube ist geöffnet

Die Heimat- und Trachtenstube des Fränkische-Schweiz-Vereins Leutenbach in der St.-Moritz-Straße 5 (Rathaus) ist am Sonntag, 28. April, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Neben einer vielfältigen Sammlung he...