Heimatstube in Leutenbach geöffnet

Am Sonntag, 30. Juni, ist die Heimat- und Trachtenstube Leutenbach im Rathaus (St.-Moritz-Straße 5) von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist eine Fotoausstellung mit dem Titel "50 Jahre FSV-Ortsgruppe Leutenbach". Diese gibt einen Einblick in die vielen Aufgaben und Tätigkeiten des Fränkische-Schweiz-Vereins. Die Heimatstube bietet zudem eine vielfältige, farbenprächtige Sammlung heimischer Trachten in Vitrinen und Schränken, dazu Utensilien ab 1900, seltene kirchliche Bücher, Bilder und Glaubenszeugnisse sowie verschiedene Geräte, Werkzeuge und Gegenstände, die einst in Landwirtschaft, Handwerk, Haushalt sowie im täglichen Leben gebraucht wurden. Außerdem ist das Modell der Burg der Edelfreien von "Ludunbach" sowie Funde um den Burgstein zu sehen. Der Eintritt ist frei. Gruppenanfragen an Richard Roth, Telefon 09199/1730. red