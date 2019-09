Die Heimatspielgemeinde Münnerstadt nimmt am Sonntag, 8. September, an der Schwedenprozession teil. Aufgrund des Feiertags entfallen an diesem Tag das Einholen der Feldkasse und der Festzug. Alle Heimatspieler treffen sich kurz vor 13 Uhr im Kostüm in der Stadtpfarrkirche zum Aufstellen des Festzugs. Ordner in der Kirche weisen die vorgesehene Position für die Prozession zu. Das Heimatspiel beginnt im Anschluss an die Prozession um 15 Uhr. sek