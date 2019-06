Die Generalversammlung des Heimatpflege-Vereins Gehülz/Seelach/Ziegelerden findet am Sonntag, 16. Juni, um 18 Uhr im Saal Messelberger in Gehülz, Entmannsdorf 16, statt. Neben Jahresberichten und Neuwahlen geht es vor allem um Weichenstellungen für neue Vorhaben. Einladung dazu ergeht an alle Vereinsmitglieder. red