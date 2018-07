Heimatmuseum lädt zur Kinderführung

Im Heimatmuseum findet am Sonntag, 8. Juli, eine Führung durch die Museumsküche statt, bei der die Kinder verschiedene Geräte erraten dürfen. Junge Führer erklären die Funktion eines holzgefeuerten Herdes und Methoden der Lebensmittellagerung. Auch die mühsame Prozedur, Wäsche zu waschen, wird erklärt. Die meisten Menschen arbeiteten früher auf einem Bauernhof. Aber was machte der Landwirt, als es noch keinen Traktor gab? Die jungen Führer zeigen heute nicht mehr verwendete landwirtschaftliche Geräte und zeichnen den Alltag eines Bauern vor 100 Jahren nach. Im Aktionsteil dürfen die Kinder an einem Gewürz-Quiz teilnehmen. Im Hof probieren sie das Sähen mit der Hand und das Melken. red