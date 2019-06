Heimatmuseum ist geöffnet

Das Heimatmuseum Ebermannstadt in der Bahnhofstraße 5 ist mittwochs von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Am Pfingstsonntag und -montag, 9./10. Juni, sind die Ausstellungsräume von 14 bis 17 Uhr zu besichtigen. Noch bis Samstag, 29. Juni, können die Werke der "22. Oberfränkischen Malertage - Kunst im Herzen der Fränkischen Schweiz" an drei Ausstellungsorten besucht werden: Heimatmuseum Ebermannstadt; Rathaus Ebermannstadt zu den Öffnungszeiten; Begegnungsstätte am Familienzentrum Hasenberg (Feuersteinstraße 11): mittwochs von 15 bis 17 Uhr sowie sonn- und feiertags von 14 bis 18 Uhr. red