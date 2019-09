Oswald Sattler aus Kastelruth (Foto) und die Geschwister Niederbacher aus dem Pustertal präsentieren am Samstag, 12. Oktober, in der Hirtenbachhalle Heroldsbach Heimatklänge aus Südtirol. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Tickets gibt es unter anderem in allen Geschäftsstellen und Servicepoints des FT. Foto: privat