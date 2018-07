Heimatkapelle spielt auf der Landesgartenschau

red



Die Musiker der Heimatkapelle Ziegelanger wirken beim Musikantentag auf der Landesgartenschau in Würzburg am Sonntag, 22. Juli, mit. Der Auftritt beginnt um 16.15 Uhr im "Biergarten" auf dem Gelände am Hubland. Zu diesem Zweck organisiert die Musikvereinigung einen Bus. Wer mitfahren möchte (Abfahrt in Ziegelanger ist um 9 Uhr), kann sich beim Vorsitzenden Günter Stößel anmelden. Er gibt auch Auskünfte. Ferner weist die Heimatkapelle darauf hin, dass alle Interessierten zum Vereinsausflug am 20. Oktober (Samstag) nach Marktneukirchen eingeladen sind (weitere Informationen und Anmeldung beim Schriftführer Karlheinz Markl).