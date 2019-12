Heimatkapelle lädt zum Weihnachtskonzert

Die Heimatkapelle Ziegelanger lädt am Samstag, 28. Dezember, 17 Uhr, zum Weihnachtskonzert in die Kilians-Kirche in den Zeiler Stadtteil Ziegelanger ein. Mitwirkende sind Ralf Hofmann an der Orgel, die Choral-Schola der Pfarreiengemeinschaft, Diakon Bernhard Trunk, der "Sängerkranz" Zeil, der Gospelchor "bro and sis", die Dorfsänger Ziegelanger, die Klarinettengruppe und die Heimatkapelle Ziegelanger. Anschließend ist Begegnung im Winzerhof am Gemeindehaus. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Diese kommen den Bewohnern des Awo-Heims in Zeil zugute. red