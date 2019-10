Das nächste Treffen aller Heimatinteressierten aus Oberaurach findet am Samstag, 19. Oktober, um 15 Uhr im Gemeindehaus in Unterschleichach statt. Es geht um historische Bilder und Dokumente aus Oberaurach, die gesucht werden, wie der Historische Arbeitskreis mitteilte. Sie werden eingescannt und im Original an den Besitzer zurückgegeben. Für den Historischen Arbeitskreis ist der Ansprechpartner Sascha Vay (E-Mail: sascha@oberaurach.eu).